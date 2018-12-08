Тольяттинский маньяк признался в пяти нападениях на женщин

8 Дек. 17:39 2018-12-08T18:08:54+03:00

Парень, державший в страхе Тольятти, рассказал, что "вкусил" кровь в 2015 году Фото: СОЦСЕТИ

Парень хотел прийти в полицию с повинной и рассказать про проблемы с психикой

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Арест на два месяца тольяттинца Артема Семенова, которого обвиняют в нападении на женщин, сопровождался его признанием. Об этом сообщает паблик «Происшествия Тольятти».

22-летний электрик рассказал на заседании суда Автозаводского района города, что совершил пять нападений. Три его жертвы отделались испугом и порванной одеждой, а вот остальные – попали в больницу с ножевыми ранениями. Одна, как оценивают медики, в тяжелом состоянии.

Скрылся из Тольятти Семенов с помощью попуток. Доехав до Москвы, он слонялся по столице. По словам подозреваемого, он решил купить билет на поезд и вернуться в Тольятти, чтобы прийти с повинной. На Казанском вокзале он и был схвачен оперативниками.

Семенов утверждает, что страдает психическим расстройством и состоит на учетев ПНД. И попросил быть отправленным на лечение. Суд прошение отклонил.

Кроме того, тольяттинец заявил, что впервые за нож он взялся в 2015 году. Тогда он совершил несколько нападений на женщин, но смог уйти безнаказанным.

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