Департамент транспорта не подтвердил слухи об отмене двух коммерческих маршрутов в Самаре
Они появились на фоне недавнего закрытия № 1к и 210
На этих маршрутках ежедневно передвигаются тысячи горожанФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарские маршрутки № 96 и 205 продолжат работу. Об этом рассказали в департаменте транспорта в Самаре, отвечая на вопрос горожан.
- Данная информация не подтверждается. Никаких заявлений об отмене данных маршрутов от перевозчика не поступало.
На коммерческих маршрутах № 96 и 205 работают автобусы малой вместимости. Первый идет от Крутых ключей до улицы Тухачевского, второй – от ТЦ «Мега» до железнодорожного вокзала.
Напомним, ранее в Самаре были отменены коммерческие маршруты № 1к и 210, что вызвало дополнительные неудобства у жителей Красноглинского района.