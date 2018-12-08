2018-12-08T19:21:54+03:00
Общество

Департамент транспорта не подтвердил слухи об отмене двух коммерческих маршрутов в Самаре

Они появились на фоне недавнего закрытия № 1к и 210
Кирилл КАРИМОВ
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На этих маршрутках ежедневно передвигаются тысячи горожанНа этих маршрутках ежедневно передвигаются тысячи горожанФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарские маршрутки № 96 и 205 продолжат работу. Об этом рассказали в департаменте транспорта в Самаре, отвечая на вопрос горожан.

- Данная информация не подтверждается. Никаких заявлений об отмене данных маршрутов от перевозчика не поступало.

На коммерческих маршрутах № 96 и 205 работают автобусы малой вместимости. Первый идет от Крутых ключей до улицы Тухачевского, второй – от ТЦ «Мега» до железнодорожного вокзала.

Напомним, ранее в Самаре были отменены коммерческие маршруты № 1к и 210, что вызвало дополнительные неудобства у жителей Красноглинского района.

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