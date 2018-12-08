Губернатор Самарской области выдвинут в Высший совет «Единой России»

8 Дек. 20:27 2018-12-08T20:27:31+03:00

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Глава Самарской области избран в Высший совет партии «Единая Россия». Решение об этом было принято на XVIII съезде политической организации в Москве.

- Задачи, которые партия ставит по развитию демократических институтов, защите интересов избирателей, ложатся на плечи высшего совета, - отметил Азаров. - Речь идет о разработке идеологии, подготовке предложений по изменению устава партии и, самое главное, о работе с людьми, решении их проблем, чаяний и запросов.

Также губернатор заявил, что главная задача его лично и партии, чтобы каждый гражданин мог принять участие в реализации нацпроектов.

В XVIII съезде «Едра» приняли участие более 3500 делегатов, среди которых была и делегация из Самарской области.