2018-12-08T21:48:15+03:00
Общество

Лучшим пожарным Самарской области признали 30-летнего сызранца

Руслан Умутбаев за годы службы спас 21 человека
Кирилл КАРИМОВ
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ktv-ray.ruktv-ray.ruФото: скриншот с видео
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Руслан Умутбаев, пожарный 96 пожарно-спасательной части, что располагается в Сызрани, признан победителем смотр-конкурса «Лучший пожарный Самарской области».

Огнеборец работает в МЧС уже четыре года и уже признавался лучшим в Сызрани. В декабре он стал командиром части. Недавно Руслан Умутбаев спас уже 21 человека - в поселке Западном он вытащил из горящего дома 21-летнюю беременную женщину, находившуюся без сознания.

Лучший пожарный вместе с женой получил приглашение в столицу России, где 18 декабря в Кремлевском Дворце пройдет большой концерт ко Дню спасателя РФ.

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