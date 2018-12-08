Лучшим пожарным Самарской области признали 30-летнего сызранца
Руслан Умутбаев за годы службы спас 21 человека
ktv-ray.ruФото: скриншот с видео
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Руслан Умутбаев, пожарный 96 пожарно-спасательной части, что располагается в Сызрани, признан победителем смотр-конкурса «Лучший пожарный Самарской области».
Огнеборец работает в МЧС уже четыре года и уже признавался лучшим в Сызрани. В декабре он стал командиром части. Недавно Руслан Умутбаев спас уже 21 человека - в поселке Западном он вытащил из горящего дома 21-летнюю беременную женщину, находившуюся без сознания.
Лучший пожарный вместе с женой получил приглашение в столицу России, где 18 декабря в Кремлевском Дворце пройдет большой концерт ко Дню спасателя РФ.