2018-12-09T00:06:30+03:00
Общество

Очаровательная блондинка из Сызрани хочет стать участницей группы SEREBRO

18-летняя Елизавета Базыкина на своей малой родине известна музыкальными победами, правда сейчас девушка живет и учится в Москве
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Елизавета чувствует себя на сцене очень уверенноЕлизавета чувствует себя на сцене очень уверенно
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В кастинге в группу Serebro,который проводит продюссерский центр Максима Фадеева, участвует уроженка Сызрани. Елизавета Базыкина представила на суд всем голосующим несколько вокальных номеров: нежное исполнение романса под звуки фортепиано, песню под гитару и более зажигательную мелодию, исполненную акапелла. Сейчас девушка вошла в число 30 финалисток, из них продолжат участие в кастинге только 15 человек.

elizavetabazykinaelizavetabazykina
Базыкина Елизавета 18 лет, участница кастинга в группу Serebro
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- Вы такие милые и добрые, спасибо за поддержку! - написала в своем инстаграме девушка.

Елизавета на малой родине известна музыкальными достижениями. Она не раз становилась участницей конкурса "Роснефть зажигает звезды", не единожды доходила до финала. Девушка стала лучшей солисткой в вокальном конкурсе "Хоровая Казань". Красавица закончила сызранскую школу искусств имени Островского только в этом году, занималась вокалом. Теперь она уехала учиться и делать карьеру в шоу-бизнесе в Москву. Этот конкурс - один из ее первых шагов к вершине славы.

- Я веселая, общительная, отзывчивая. Люблю петь, танцевать, дурачиться...Люблю быть в центре внимания...Хочу многого добиться в жизни...Хочу стать известной личностью, - написала Елизавета о себе на одном из сайтов.

Помочь голосом нашей землячке можно здесь. Голосование длится до 12 декабря.

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