2018-12-09T08:06:58+03:00
Спорт

Надсон: «С вероятностью 85% сегодня я в последний раз приехал на «Самара Арену» в майке «Крыльев»

Защитник самарцев заявил, что скоро может покинуть клуб и что у него есть предложения из России и Израиля
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Надсон играет за "КС" с 2013 годаНадсон играет за "КС" с 2013 годаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Защитник «Крыльев Советов» Жозе Надсон может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Об этом футболист заявил сам.

- Вероятно, мой период в «Крыльях» подошел к концу. Не могу этого знать на 100%, но похоже, что так. С вероятностью 85% сегодня я в последний раз приехал на «Самара Арену» в майке «Крыльев». Жаль, что так складывается, но такова жизнь футболистов. У меня многое связано с Самарой. Мы вместе опускались в ФНЛ, возвращались обратно, побеждали такие команды, как «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. В «Крыльях» я многому научился, - приводит слова Надсона «Чемпионат».

Защитник отметил, что у него есть несколько вариантов для продолжения карьеры – в России и Израиле.

Напомним, Жозе Надсон выступает за «Крыльях Советов» с 2013 года. В самарский клуб защитник перешел из бельгийского «Генка».

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