Надсон: «С вероятностью 85% сегодня я в последний раз приехал на «Самара Арену» в майке «Крыльев»

9 Дек. 08:06 2018-12-09T08:06:58+03:00

Защитник самарцев заявил, что скоро может покинуть клуб и что у него есть предложения из России и Израиля

Изменить размер текста: A A

Защитник «Крыльев Советов» Жозе Надсон может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Об этом футболист заявил сам.

- Вероятно, мой период в «Крыльях» подошел к концу. Не могу этого знать на 100%, но похоже, что так. С вероятностью 85% сегодня я в последний раз приехал на «Самара Арену» в майке «Крыльев». Жаль, что так складывается, но такова жизнь футболистов. У меня многое связано с Самарой. Мы вместе опускались в ФНЛ, возвращались обратно, побеждали такие команды, как «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. В «Крыльях» я многому научился, - приводит слова Надсона «Чемпионат».

Защитник отметил, что у него есть несколько вариантов для продолжения карьеры – в России и Израиле.

Напомним, Жозе Надсон выступает за «Крыльях Советов» с 2013 года. В самарский клуб защитник перешел из бельгийского «Генка».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миодраг Божович: «В «Крылья Советов» зимой могут прийти 4-5 новых игроков»

Из-за этого команду придется покинуть 4-5 футболистам клуба (подробности)