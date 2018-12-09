2018-12-09T08:06:58+03:00
Спорт

Надсон: «С вероятностью 85% сегодня я в последний раз приехал на «Самара Арену» в майке «Крыльев»

Защитник самарцев заявил, что скоро может покинуть клуб и что у него есть предложения из России и Израиля
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Надсон играет за "КС" с 2013 годаНадсон играет за "КС" с 2013 годаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Защитник «Крыльев Советов» Жозе Надсон может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Об этом футболист заявил сам.

- Вероятно, мой период в «Крыльях» подошел к концу. Не могу этого знать на 100%, но похоже, что так. С вероятностью 85% сегодня я в последний раз приехал на «Самара Арену» в майке «Крыльев». Жаль, что так складывается, но такова жизнь футболистов. У меня многое связано с Самарой. Мы вместе опускались в ФНЛ, возвращались обратно, побеждали такие команды, как «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. В «Крыльях» я многому научился, - приводит слова Надсона «Чемпионат».

Защитник отметил, что у него есть несколько вариантов для продолжения карьеры – в России и Израиле.

Напомним, Жозе Надсон выступает за «Крыльях Советов» с 2013 года. В самарский клуб защитник перешел из бельгийского «Генка».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миодраг Божович: «В «Крылья Советов» зимой могут прийти 4-5 новых игроков»

Из-за этого команду придется покинуть 4-5 футболистам клуба (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пять человек пострадали в серьезном ДТП в Самарской области
Стало известно, сколько будет стоить зимняя переправа через Волгу в Самаре на судне на воздушной подушке 2018/2019
В Самарской области водитель «десятки» не справился с управлением и перевернулся
В Самаре невнимательный водитель протаранил бетонный блок
Самарский стоматолог попался пьяным за рулем «Делимобиля»
Очаровательная блондинка из Сызрани хочет стать участницей группы SEREBRO
Лучшим пожарным Самарской области признали 30-летнего сызранца
Губернатор Самарской области выдвинут в Высший совет «Единой России»
Департамент транспорта не подтвердил слухи об отмене двух коммерческих маршрутов в Самаре
Тольяттинский маньяк признался в пяти нападениях на женщин
В Самаре зафиксирована вспышка кори
Нетрезвый водитель «двенадцатой» в Самаре снес шлагбаум и врезался в стену
Миодраг Божович: «В «Крылья Советов» зимой могут прийти 4-5 новых игроков»
Синоптики и МЧС предупреждают самарцев о скором снегопаде
Тольяттинский маньяк оставлен судом под стражей до февраля следующего года
Появились подробности страшного ДТП в Самаре у Ботанического сада
После первого тайма «Крылья Советов» выигрывают у «Ростова» 1:0
«Я – против застройки лесопарка»: самарцы пришли на защиту парка 60-летия Советской власти