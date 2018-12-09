Надсон: «С вероятностью 85% сегодня я в последний раз приехал на «Самара Арену» в майке «Крыльев»
Защитник «Крыльев Советов» Жозе Надсон может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Об этом футболист заявил сам.
- Вероятно, мой период в «Крыльях» подошел к концу. Не могу этого знать на 100%, но похоже, что так. С вероятностью 85% сегодня я в последний раз приехал на «Самара Арену» в майке «Крыльев». Жаль, что так складывается, но такова жизнь футболистов. У меня многое связано с Самарой. Мы вместе опускались в ФНЛ, возвращались обратно, побеждали такие команды, как «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. В «Крыльях» я многому научился, - приводит слова Надсона «Чемпионат».
Защитник отметил, что у него есть несколько вариантов для продолжения карьеры – в России и Израиле.
Напомним, Жозе Надсон выступает за «Крыльях Советов» с 2013 года. В самарский клуб защитник перешел из бельгийского «Генка».
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