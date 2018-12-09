2018-12-09T09:58:03+03:00
Происшествия

В Самаре невнимательный водитель протаранил бетонный блок

Пострадали два человека
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Водитель отвлекся и не заметил бетонные блокиВодитель отвлекся и не заметил бетонные блокиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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ДТП произошло в пятницу, 7 декабря, в районе 21:20 в Самаре. На улице Красных Коммунаров водитель вазовской «четырнадцатой» врезался в бетонный блок. Пострадали водитель и пассажир 1964 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла, когда легковушка ехала со стороны Средне-Садовой к улице 22 Партсъезда. Водитель на какое-то время отвлекся и не заметил бетонных блоков.

Оба пострадавших в больнице Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Оба пострадавших в больницеФото: ГУ МВД России по Самарской области

Пассажира и водителя легковушки на карете «скорой помощи» доставили в больницу. У первого травма ноги, у второго – головы.

По факту ДТП правоохранители проводят проверку.

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