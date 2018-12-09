2018-12-09T11:27:10+03:00
Общество

Стало известно, сколько будет стоить зимняя переправа через Волгу в Самаре на судне на воздушной подушке 2018/2019

Этой зимой тариф не вырастет – 70 рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Работать зимняя переправа будет до 6 апреля будущего годаРаботать зимняя переправа будет до 6 апреля будущего годаФото: Архив "КП"
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Стоимость зимней переправы в сезоне 2018/2019 не изменится. Она составит, как и в прошлом году, 70 рублей. Детский билет (от 5 до 10 лет) обойдется в 35 рублей. На эти цели из бюджета региона планируют выделить 12,7 млн рублей. Такие цифры опубликовали в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области.

70 рублей - это цена от Самары до Прорана и Рождествено. При этом самарцы смогут бесплатно взять с собой одного ребенка, которому еще не исполнилось 5 лет. Однако есть один нюанс – малыш не должен занимать сидячее место.

Ежедневно в будни между Самарой и Рождествено будет совершено 88 рейсов судов на воздушной подушке. В выходные эта цифра вырастет до 108.

Работать зимняя переправа будет до 6 апреля будущего года.

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