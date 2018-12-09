2018-12-09T12:22:00+03:00
Общество

В начале рабочей недели в Самарской области пройдет небольшой снег

Осадки ожидаются местами
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Уже во вторник снег перестанет идтиУже во вторник снег перестанет идтиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Рабочая неделя в Самарской области начнется с небольших снегопадов в некоторых районах. Ночью и днем в понедельник, 10 декабря, будет облачно, местами небольшой снег, будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут -5… -10, днем -2… -7. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

- Погода ожидается неустойчивой с небольшим и умеренным снегом. Температура воздуха окажется близкой к многолетним значениям, - прокомментировала синоптик Галина Овечкина.

Во вторник, 11 декабря, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха опустится до -6… -11, днем -2… -7. Будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

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