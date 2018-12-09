«Нова» обыграла «Ярославич» в чемпионате России по волейболу

СЕГОДНЯ 13:07 2018-12-09T13:07:26+03:00

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Волейбольная «Нова» в рамках 8 тура чемпионата России обыграла в Самаре «Ярославич». Все решилось в трех сетах – 3:0. Первый команда из Самарской области выиграла со счетом 25:16, второй – 25:21, третий – 25:13.

- Очень важная победа в первую очередь в психологическом плане. Последнюю игру трудно назвать яркой, была излишняя нервозность. Сегодня мы нервозность преодолели, сегодня команда вышла на площадку уверенной в себе. Каждый игрок показал, на что он способен и может быть чуть-чуть больше благодаря настрою, - цитирует главного тренера «Новы» Константина Брянского пресс-служба команды.

Следующий матч «Нова» проведет против действующего победителя Лиги чемпионов казанского «Зенита» на выезде 23 декабря.