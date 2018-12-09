В Жигулевске женщина украла трехколесный велосипед для своего ребенка
Теперь ей грозит до двух лет лишение свободы
Велосипед вернули владелицеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Жигулевске из подъезда одного из домов украли трехколесный велосипед. С таким заявлением в полицию пришла 27-летняя местная жительница. Ущерб она оценила в 3 000 рублей, сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.
Правоохранители нашли похитителя. Им оказалась 29-летняя безработная жительница Жигулевска. В тот день она заходила в гости к знакомой, а когда собралась уходить, заметила велосипед и решила украсть его для своего ребенка. Теперь женщине придется отвечать по закону: на нее завели уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.
Велосипед вернули владелице.