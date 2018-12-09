2018-12-09T15:39:11+03:00
Спорт

«Лада» вырвала победу у «Челмета» 3:2

Тольяттинцы дважды уступали в счете, но увезли из Челябинска 2 очка
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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Тольяттинская «Лада» закончила выездную серию на мажорной ноте. В воскресенье, 9 декабря, «автозаводцы» обыграли в Челябинске местный «Челмет». Матч закончился со счетом 3:2.

Тольяттинцы дважды уступали по ходу матча. Отыгрываться «Ладе» пришлось уже после 8 минуты, когда ворота гостей распечатал Никита Тертышный. Сравнять удалось до конца первого периода – отличился Вячеслав Андрющенко. Вперед «Челмет» снова вышел в самом начале второй трети игры – на этот раз тольяттинцев огорчил Максим Шипин. Ждать ответа «Лады» пришлось до третьего периода: счет сравнял Алексей Мастрюков.

Победу гостям принес Семен Кизимов – 3:2.

- Вытащили матч. Да, у нас есть трудности - выпали три центральных нападающих. Играли с одним центром. Это обстоятельство не оправдывает нашу игру в первых двух периодах. В третьем - добавили, забили два гола. Два периода «Челмет» нас просто переигрывал, - приводит слова наставника «Лады» Анатолия Емелина пресс-служба клуба.

Следующий матч тольяттинцы проведут уже дома. 14 декабря «Лада» примет «Ценг Тоу».

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