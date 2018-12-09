Столкнулись автобус и две машины: в Самаре из-за аварии стоят трамваи

СЕГОДНЯ 15:55 2018-12-09T15:55:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре днем в воскресенье, 9 декабря, произошло массовое ДТП, которое парализовало движение трамваев. Авария произошла на улице Пензенской. Легковушка «Сузуки» выехала на встречку, где врезалась в «Мицубиси» и автобус «Хенде», сообщает паблик «ДТП Самара» со ссылкой на очевидцев.

На месте работали медики «скорой помощи», сотрудники ГИБДД и МЧС. Сообщается о двух пострадавших. Оба были в салоне «Сузуки». Медики оказали им помощь. О состоянии пострадавших ничего неизвестно.

Во всех обстоятельствах ДТП будут разбираться правоохранители.