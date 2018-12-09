«Бионорд» не виноват: власти Самарской области объяснили причины грязи и «каши» на дорогах
Жители Самарской области пожаловались региональным властям на грязную «кашу» на дорогах областной столицы.
- Вчера дороги были чистые и сухие безо льда. За ночь выпала грамулька снега (которую ветерок бы утром сдул), и посмотрите, как залили дороги тоннами химии. Чтобы вокруг была слякоть и грязь, чтобы люди каждый день мыли машины, - негодует самарский активист Илья Иванников.
В правительстве Самарской области ответили, что эксперты предполагают, что виной всему вовсе не реагенты, а неправильное их использование.
- Эксперты полагают, что истинная причина появления грязи и «каши» - не сам «Бионорд», а неправильная технология его использования. Если дорогу реагентом посыпать успели, а уборочная техника на маршрут не вышла, то на дороге появляются грязь и «каша», - заявили в правительстве.
Алексей Игоревич on Twitter. @GkpAsado @proS1LT @SamMobilePriem @D_Azaroff @MP_Blago63 @63ru @VNTerentev @Khinshtein @samara_in @va_vasilenko @E_Lapushkina @I_Pivkin @MinenergoSamara @gtrksamara @SamaraProk @Adm_Okt_Samara Грязь грязь грязь. Дорога грязная потому что автомобильные колёса грязные, автомобильные колёса грязные потому что дорога грязная. Круговорот грязи в Самаре. На главных дорогах снега нет, а вот в остальной части города очень много снега на дорогах... Темп слабый. https://t.co/WbLI7GJ97Y