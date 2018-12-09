«Бионорд» не виноват: власти Самарской области объяснили причины грязи и «каши» на дорогах

СЕГОДНЯ 17:13 2018-12-09T17:15:57+03:00

В правительстве региона склоняются к тому, что реагенты неправильно используют

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Жители Самарской области пожаловались региональным властям на грязную «кашу» на дорогах областной столицы.

- Вчера дороги были чистые и сухие безо льда. За ночь выпала грамулька снега (которую ветерок бы утром сдул), и посмотрите, как залили дороги тоннами химии. Чтобы вокруг была слякоть и грязь, чтобы люди каждый день мыли машины, - негодует самарский активист Илья Иванников.

В правительстве Самарской области ответили, что эксперты предполагают, что виной всему вовсе не реагенты, а неправильное их использование.

- Эксперты полагают, что истинная причина появления грязи и «каши» - не сам «Бионорд», а неправильная технология его использования. Если дорогу реагентом посыпать успели, а уборочная техника на маршрут не вышла, то на дороге появляются грязь и «каша», - заявили в правительстве.