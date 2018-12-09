2018-12-09T17:40:57+03:00
Общество

Жители многоэтажек в Сызрани остались без горячей воды до 10 декабря

Все из-за коммунальной аварии на проспекте 50 лет Октября
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Без воды сидят жители домов №60 и №68 на проспекте 50 лет ОктябряБез воды сидят жители домов №60 и №68 на проспекте 50 лет ОктябряФото: Архив "КП"
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Два многоэтажных дома в Юго-Западном районе Сызрани в воскресенье, 9 декабря, остались без горячей воды. Всему виной коммунальная авария. Прорыв трубы произошел на проспекте 50 лет Октября в районе дома №68. Без воды сидят жители домов №60 и №68 на проспекте. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Горячую воду жильцы домов не увидят минимум до 10 декабря. Именно на понедельник запланированы ремонтные работы.

- 17.05 часов - без горячего водоснабжения остались дома по проспекту 50 лет Октября: №№ 60 и 68 (порыв на проспекте 50 лет Октября, дом № 68). Работы запланированы на 10.12.18, - говорится в сообщении.

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