2018-12-09T19:01:27+03:00
Спорт

ЦСК ВВС в овертайме обыграл «Зауралье» 3:2

Голы за «летчиков» забили Александр Степаненко, Тимур Булатов и Максим Кутявин
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
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Самарский ЦСК ВВС одержал победу в матче регулярного чемпионата ВХЛ – Кубка Шелкового пути против «Зауралья». Игра проходила в Кургане и завершилась в овертайме победой самарцев. В составе «летчиков» отличились Александр Степаненко, Тимур Булатов и Максим Кутявин, который и принес волжанам победу.

Этот матч завершил выездную серию ЦСК ВВС. Теперь самарцы сыграют следующий матч дома. Он пройдет в ледовом дворце «Кристалл» 14 декабря в 19:00 по местному времени. Соперник – китайский клуб KRS-ORG.

Напомним, в воскресенье, 9 декабря, победу в ВХЛ отпраздновала и тольяттинская «Лада». Подопечные Емелина обыграли «Челмет» 3:2.

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