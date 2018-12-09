В Самаре пять дней ищут пропавшую 17-летнюю Айшан Алиеву

9 Дек. 20:05 2018-12-09T20:05:13+03:00

Всех, кто знает что-то о пропавшей девушке, просят сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112

Изменить размер текста: A A

В Самаре пять дней идут поиски пропавшей девушки-подростка. 17-летняя Алиева Айшан Бахадур кызы пропала 5 декабря. Она была одета в бордовую куртку с капюшоном, розовый свитер, синие джинсы и черные ботинки. Рост Айшан – 165 см, она худощавого телосложения, бордовые волосы, короткая стрижка, карие глаза.

- Алиева Айшан Бахадур кызы, 2001 г.р. (17 лет). Дата пропажи: 5 декабря 2018 г. Место пропажи: Самара, - говорится в сообщении в группе «Лиза Алерт» Самарская область.

Всех, кто знает что-то о пропавшей девушке, просят сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.