2018-12-10T15:40:29+03:00
Общество

Фонд капремонта Самарской области займет 20 млн рублей, чтобы заплатить за покраску домов к ЧМ-2018

Кредит планируют погасить в том числе за счет денег из бюджета и взносов жителей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
«Земский банк» получит от Фонда капремонта региона 3,8 миллиона рублей сверху.«Земский банк» получит от Фонда капремонта региона 3,8 миллиона рублей сверху.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

«Земский банк» согласился одолжить Фонду капитального ремонта Самарской области 20 миллионов рублей. Стороны уже заключили контракт. По нему Фонд обязуется вернуть деньги и выплатить проценты банку до 2021 года.

«Земский банк» получит от Фонда капремонта региона 3,8 миллиона рублей сверху. Чтобы погасить кредит планируют задействовать средства, которые Фонд получит в том числе от горожан и из областного бюджета.

Деньги, которые организация займет у банка, пойдут на то, чтобы заплатить за покраску домов вдоль гостевых маршрутов Самары. Красили их к чемпионату мира по футболу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей