Фонд капремонта Самарской области займет 20 млн рублей, чтобы заплатить за покраску домов к ЧМ-2018

9 Дек. 20:54 2018-12-10T15:40:29+03:00

Кредит планируют погасить в том числе за счет денег из бюджета и взносов жителей

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«Земский банк» согласился одолжить Фонду капитального ремонта Самарской области 20 миллионов рублей. Стороны уже заключили контракт. По нему Фонд обязуется вернуть деньги и выплатить проценты банку до 2021 года.

«Земский банк» получит от Фонда капремонта региона 3,8 миллиона рублей сверху. Чтобы погасить кредит планируют задействовать средства, которые Фонд получит в том числе от горожан и из областного бюджета.

Деньги, которые организация займет у банка, пойдут на то, чтобы заплатить за покраску домов вдоль гостевых маршрутов Самары. Красили их к чемпионату мира по футболу.