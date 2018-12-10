В Самарской области полиция выяснила личность серийного вора по его крови

СЕГОДНЯ 08:31 2018-12-10T08:31:53+03:00

Во время одного из «дел» злоумышленник порезался

Изменить размер текста: A A

В Кинеле полицейские задержали серийного вора. Злоумышленник обчистил несколько домов, общая сумма награбленного - 216 000 рублей. Поймать грабителя помогла его кровь.

- Основной добычей похитителя были деньги и ювелирные украшения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. – Житель Кинеля совершал кражи на территории города. Он проникал в дома днем, разбивая или «выставляя» створки окон, заранее убедившись, что его никто не заметит.

Попался злоумышленник из-за того, что в крайних раз забравшись в дом, он порезался. Остались следы крови.

- Проведённое исследование вещественного доказательства помогло установить личность и задержать похитителя по месту жительства. Им оказался житель города Кинель 1976 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, - сообщили в областном главке.

Правоохранителям 42-летний грабитель рассказал, что сдавал награбленное в ломбарды и комиссионки, а деньги тратил на себя. Сейчас дело кинельского вора передали в суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.