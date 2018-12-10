Стартовала продажа абонементов на оставшиеся домашние матчи «Крыльев Советов» в сезоне

СЕГОДНЯ 08:55 2018-12-10T08:55:31+03:00

Первый домашний матч РПЛ после перерыва «КС» проведут против «Енисея» 10 марта Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Изменить размер текста: A A

«Крылья Советов» объявили, что в понедельник, 10 декабря, стартуют продажи клубных абонементов на оставшиеся домашние матчи сезона РПЛ.

- Стоимость абонементов на 6 заключительных домашних матчей сезона 2018/2019, в числе которых игры с принципиальным соперником – казанским «Рубином», а также с флагманом отечественного футбола – московским «Спартаком» от 1750 рублей, - говорится в сообщении на официальном сайте «КС».

В стоимость одного абонемента «Стандарт» входит один разовый автопропуск, а абонемента в зону гостеприимства - автопропуск, который будет действовать до конца сезона.

- Скидка 50% от основной цены предоставляется учащимся спортивных школ в сектора D115-116, инвалидам 1 и 2 групп в сектор C117, а также инвалидам-колясочникам на специально оборудованные места трибун C,D (B) на втором ярусе (абонемент включает в себя проход одного сопровождающего), - рассказали в «Крыльях».

Кроме того, на 50% скидку могут рассчитывать дети. Однако такие абонементы продаются только в сектора С118-119, А102-103 родителям с детьми и при наличии с собой документа, который подтверждал бы родство.

Купить абонементы можно в клубных магазинах «КС» на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Сила Спорта».

Цены можно посмотреть на сайте «Крыльев».

Напомним, чемпионат России по футболу возобновится 3 марта. В этот день «Крылья» сыграют на выезде с «Локомотивом». Первый домашний матч после зимнего перерыва самарцы проведут 10 марта против «Енисея».