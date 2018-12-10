2018-12-10T15:20:29+03:00
Общество

В Тольятти из-за нарушений норм безопасности временно закрыли цементный завод

Он не будет работать три месяца
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: Управление ФССП России по Самарской областиФото: Управление ФССП России по Самарской области
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В Тольятти на 90 суток приостановили работу распределительного пункта цементного завода. Все из-за нарушений норм безопасности, которые выявили во время проверки, сообщает пресс-службу Управления ФССП России по Самарской области.

- Во время проверки было установлено, что организация не соблюдает обязательные нормы и правила технической эксплуатации электроустановок. Судебные приставы-исполнители и специалисты в области технической службы осмотрели опасное промышленное оборудование. Учитывая, что допущенные нарушения являются существенными и влекут непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, производственная деятельность промышленного предприятия приостановлена, - говорится в сообщении.

Все доступы в производственные помещения закрыли, а входные двери опечатали. Заводчане не смогут попасть на распределительный пункт еще три месяца.

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