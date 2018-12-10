В Тольятти из-за нарушений норм безопасности временно закрыли цементный завод

СЕГОДНЯ 09:04 2018-12-10T09:04:42+03:00

Он не будет работать три месяца

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В Тольятти на 90 суток приостановили работу цементного завода. Все из-за нарушений норм безопасности, которые выявили во время проверки, сообщает пресс-службу Управления ФССП России по Самарской области.

- Во время проверки было установлено, что организация не соблюдает обязательные нормы и правила технической эксплуатации электроустановок. Судебные приставы-исполнители и специалисты в области технической службы осмотрели опасное промышленное оборудование. Учитывая, что допущенные нарушения являются существенными и влекут непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, производственная деятельность промышленного предприятия приостановлена, - говорится в сообщении.

Все доступы в производственные помещения закрыли, а входные двери опечатали. Заводчане не смогут выйти на работу еще три месяца.