В Самарском зоопарке у леопардов родились котята
В Самарском зоопарке пополнение – у леопардов родились котята. О знаменательном событии объявили в воскресенье, 9 декабря.
- Самка дальневосточного леопарда Фелиция снова стала мамой! Поздравляем ее с двойней! – написали в зоопарке.
Имена малышам решили пока не давать. Причина проста – котята со временем разъедутся по другим зоопаркам России.
А вот и фото малышей. Фото: Самарский зоопарк
Напомним, Фелиция появилась в Самарском зоопарке в 2012 году. Кошку привезли из Казахствана, зоопарка в Алма-Ате.
В декабре прошлого года у леопардов Хана и Фелиции родились два котенка-мальчика. Тогда тот приплод стал пятым у дальневосточных леопардов.