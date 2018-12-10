2018-12-10T09:28:41+03:00
Общество

В Самарском зоопарке у леопардов родились котята

Имена малышам решили пока не давать, т.к. малыши уедут в другие зоопарки страны
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фотографии малышей есть, но они пока не очень хорошего качества. На фото – еще один котенок ФелицииФотографии малышей есть, но они пока не очень хорошего качества. На фото – еще один котенок ФелицииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарском зоопарке пополнение – у леопардов родились котята. О знаменательном событии объявили в воскресенье, 9 декабря.

- Самка дальневосточного леопарда Фелиция снова стала мамой! Поздравляем ее с двойней! – написали в зоопарке.

Имена малышам решили пока не давать. Причина проста – котята со временем разъедутся по другим зоопаркам России.

А вот и фото малышей. Фото: Самарский зоопарк

А вот и фото малышей. Фото: Самарский зоопарк

Напомним, Фелиция появилась в Самарском зоопарке в 2012 году. Кошку привезли из Казахствана, зоопарка в Алма-Ате.

В декабре прошлого года у леопардов Хана и Фелиции родились два котенка-мальчика. Тогда тот приплод стал пятым у дальневосточных леопардов.

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