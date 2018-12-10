2018-12-10T09:50:03+03:00
Общество

В следующем году в Самарском университете будет 2 626 бюджетных мест

И 7025 платных
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Документы для поступления начнут принимать 20 июняДокументы для поступления начнут принимать 20 июняФото: "КП" Архив
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Самарский национальный исследовательский университет имени Королева примет в 2019 году 2 626 первокурсников на бюджетные места. Еще 7025 абитуриентов смогут поступить на платной основе. Всего же в будущем году вуз планирует вести прием на 108 образовательных программ всех уровней и форм обучения. Об этом сообщили в Самарском университете.

Документы для поступления начнут принимать 20 июня. Это касается бакалавриата и специалитета очной и очно-заочной форм обучения. Первая волна зачислений закончится 3 августа. До этого числа планируют зачислить до 80% новых студентов. Свое согласие о зачислении нужно подать до 1 августа.

Вторая волна закончится 8 августа. Подтвердить зачисление в вуз надо будет до 6 августа.

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