Зимний Грушинский фестиваль пройдет в Самаре 23 февраля

СЕГОДНЯ 10:18 2018-12-10T10:18:13+03:00

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Зимний Грушинский фестиваль 2019 пройдет в самарской филармонии 23 февраля. В нем примут участие Александр Городницкий, Вадим и Валерий Мищуки, Грушинское трио, Роман Ланкин, Наталья Кучер, Галина Хомчик, Валерий Боков, Алексей Зыков, Константин Тарасов, Юрий Карпов, Ирина и Андрей Колесниковы, Алексей Аполинаров и т.д. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Начнется Грушинский фестиваль в 16:00 с проекта «Песни нашего века». Гала-концерт «Сверим наши песни» начнется в 19:00.

Билеты можно купить в кассах торговых центров Самары и Тольятти.