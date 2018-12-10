Ипотечный портфель Самарского регионального филиала Россельхозбанка увеличился на 21 %

10 Дек. 10:37 2018-12-10T10:40:55+03:00

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За 11 месяцев 2018 года портфель ипотечных кредитов Самарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» достиг 4,1 млрд рублей, что на 21% превышает показатель 2017 года.

В течение этого года более 1200 семей смогли улучшить жилищные условия при поддержке филиала банка. Общий объем кредитов, выданных в рамках ипотечных программ в 2018 году, составил 1,8 млрд рублей.

Достижению высоких темпов роста ипотечного портфеля способствовало обеспечение высокого качества обслуживания и совершенствование кредитных программ. Банк расширил продуктовую линейку, оптимизировал процентные ставки и увеличил количество каналов продаж.

Выстраивание системной работы с операторами рынка недвижимости и активное участие в региональных ипотечных программах позволили Россельхозбанку занять ведущие позиции на ипотечном рынке в регионе.

Как отметил заместитель директора Самарского филиала Россельхозбанка Алексей Ларгин, преимуществом банка являются не только привлекательные ставки, но и многообразие ипотечных программ. Оформить кредит можно на покупку жилого дома или земельного участка. Также действует предложение по ипотеке без первоначального взноса, если в качестве первоначального взноса используется материнский капитал. Россельхозбанк предлагает специальные условия по ипотеке для участников зарплатных проектов, вкладчиков, добросовестных и исполнительных заемщиков, военнослужащих, работников бюджетной сферы и молодых семей.