Корь в Самару могли завезти из Дагестана - туда ездил один из пяти заболевших

СЕГОДНЯ 11:41 2018-12-10T11:47:15+03:00

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Руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова рассказала о групповом случае заболевания корью, который взбудоражил самарцев на этих выходных. По ее словам в 2016-2017 годах вообще не выявляли случаев заболевания корью, а вот в 2018 году уже было лабораторно подтверждено 18 случаев заболеваний, в большинстве случаев это были дети: 3 заболевших жили в Тольятти, 2 - в Красном Яре.

- С 27 ноября по 4 декабря заболели 5 человек, взрослые, все они помещены в инфекционное отделение шестой больницы. Все они являются сотрудниками одной торговой сети в ТЦ "Аврора", - рассказала Светлана Архипова. - По данным предварительного расследования корь могли завести из Дагестана - именно сюда ездил один из заболевших в инкубационный период. Всем остальным сотрудникам - а это 350 человек - ыли сделаны прививки, как контактировавшим с заболевшими.

Руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи минздрава региона Илья Сиротко объяснил, что сейчас два человека уже выписаны, трое остаются в больнице.

- Лучшей защитой от вируса является вакцинация и ревакцинация согласно национальному календарю прививок. Если вы не помните, делали ли прививку, или же по какой-то причине не прошли вакцинацию в год и ревакцинацию в шесть лет, можно обратиться к участковому терапевту и получить вакцину. Это делается бесплатно. Сейчас на складе достаточное количество вакцин - больше 18 тыс., - рассказал Илья Сиротко.

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