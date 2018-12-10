«Это особенность конструкции МАЗов»: жителям Самары ответили, почему городские автобусы сильно вибрируют

СЕГОДНЯ 11:49 2018-12-10T11:49:13+03:00

По улицам Самары ездят два вида автобусов – средней вместимости МАЗ и большой вместимости ЛиАЗ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Жители Самары пожаловались городским властям на то, что местные автобусы очень сильно вибрируют.

- Жуткая вибрация в салоне на холостых оборотах двигателя, - пишет самарец Никита Г. - У меня постоянно голова болит после поездки в этих душегубках. Но везет мне, что 26 [маршрут] перевели на ЛиАЗы, ещё пару катается на 66 [маршруте]. В городе с этим огромные проблемы. Эти МАЗы комфортабельными назвать никак нельзя. «СамараАвтоГаз» в плане комфорта, конечно, опозорился.

- Маршрут №47. Вибрации как у отбойного молотка, - негодует местный житель Сергей. - От этого голова вчера разболелась, проехав 60% маршрута 47 автобуса. Это нормально?

Представители компании-перевозчика только развели руками. Мол, ничего поделать не можем, это особенность автобусов.

- К сожалению, это особенности конструкции машин МАЗ, - ответили горожанам в «СамараАвтоГазе».

Напомним, по улицам Самары ездят два вида автобусов – средней вместимости МАЗ и большой вместимости ЛиАЗ.