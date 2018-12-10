2018-12-10T12:14:12+03:00
Общество

В Самарской области у фермера за долги забрали тракторы и комбайн

Мужчина задолжал промышленной компании в общей сложности 383 тысячи рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: УФССП России по Самарской областиФото: УФССП России по Самарской области
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В Безенчукском районе Самарской области крестьянское фермерское хозяйство осталось без спецтехники. Оно задолжало промышленной компании 320 тысяч рублей за удобрения и семена, но долг не возвращала. Тогда поставщик пошел к правоохранителям. К тому моменту долг уже вырос до 383 тысяч рублей.

- Работники службы судебных приставов сделали запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, чтобы установить, каково имущественное положение должника. В результате было установлено, что фермер оказался владельцем 3-х тракторов, комбайна и 2-х прицепов, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Технику фермера описали. Только после этого должник решил долг вернуть.

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