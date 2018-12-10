2018-12-10T12:14:12+03:00
Общество

В Самарской области у фермера за долги забрали тракторы и комбайн

Мужчина задолжал промышленной компании в общей сложности 383 тысячи рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: УФССП России по Самарской областиФото: УФССП России по Самарской области
Изменить размер текста:

В Безенчукском районе Самарской области крестьянское фермерское хозяйство осталось без спецтехники. Оно задолжало промышленной компании 320 тысяч рублей за удобрения и семена, но долг не возвращала. Тогда поставщик пошел к правоохранителям. К тому моменту долг уже вырос до 383 тысяч рублей.

- Работники службы судебных приставов сделали запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, чтобы установить, каково имущественное положение должника. В результате было установлено, что фермер оказался владельцем 3-х тракторов, комбайна и 2-х прицепов, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Технику фермера описали. Только после этого должник решил долг вернуть.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре 27 лауреатов получили награду акции "Благородство"
"Мусор" подорожает в 4 раза: новые тарифы на вывоз ТКО в Самаре собираются установить в 598 рублей за кубометр
«Это особенность конструкции МАЗов»: жителям Самары ответили, почему городские автобусы сильно вибрируют
Корь в Самару могли завезти из Дагестана - туда ездил один из пяти заболевших
20-летнего сторонника «Исламского государства»* из Чапаевска, который делал бомбу, осудили
Ипотечный портфель Самарского регионального филиала Россельхозбанка увеличился на 21 %
Зимний Грушинский фестиваль пройдет в Самаре 23 февраля
Аварию спровоцировала 22-летняя девушка: появились подробности ДТП на Ново-Садовой / Ново-Вокзальной в Самаре
В следующем году в Самарском университете будет 2 626 бюджетных мест
«МегаФон Рекрутика»: современная облачная платформа для автоматизации и повышения эффективности подбора персонала
В Самарском зоопарке у леопардов родились котята
В Тольятти из-за нарушений норм безопасности временно закрыли цементный завод
Стартовала продажа абонементов на оставшиеся домашние матчи «Крыльев Советов» в сезоне
В Самарской области полиция выяснила личность серийного вора по его крови
Два человека пострадали в ДТП на улице Ново-Садовой в Самаре
Фонд капремонта Самарской области займет 20 млн рублей, чтобы заплатить за покраску домов к ЧМ-2018
В Самаре пять дней ищут пропавшую 17-летнюю Айшан Алиеву
ЦСК ВВС в овертайме обыграл «Зауралье» 3:2
Жители многоэтажек в Сызрани остались без горячей воды до 10 декабря
«Бионорд» не виноват: власти Самарской области объяснили причины грязи и «каши» на дорогах
Столкнулись автобус и две машины: в Самаре из-за аварии стоят трамваи
«Лада» вырвала победу у «Челмета» 3:2
В Жигулевске женщина украла трехколесный велосипед для своего ребенка
«Нова» обыграла «Ярославич» в чемпионате России по волейболу