В Самаре 27 лауреатов получили награду акции "Благородство"

СЕГОДНЯ 12:46 2018-12-10T12:46:12+03:00

Победителей определяли в девяти номинациях: "Забота", "Ветераны", "Люди в погонах", "Усыновление", "Преодоление", "Благотворительность в спорте", "Меценат" и "Спасение". Фото: Архив "КП"

В 2018 году за победу боролись 205 жителей региона

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10 декабря в ДК железнодорожников им. А. С. Пушкина прошла XXI церемония награждения лауреатов губернской общественной акции "Благородство".

В этом году в конкурсе участвовали 205 человек из 9 городов и 20 районнов Самарской области. Из них 27 жителей региона стали лауреатами в девяти номинациях: "Забота", "Ветераны", "Люди в погонах", "Усыновление", "Преодоление", "Благотворительность в спорте", "Меценат" и "Спасение".

Организаторы акции подчёркивают: все лауреаты - обычные люди, для которых творить добро - жизненная необходимость. Их поступки трогают, восхищают и ввзывают желание совершить что-то хорошее.

Даша Феоктистова стала самым молодым лауреатом. 13-летняя школьница закрыла своим телом сестру, на которую бросилась разъяренная собака. Даша получила можество укусов и месяц провела в больнице, а сегодня получает награду в номинации "Спасение"

Ольга Щеголева стала лауреатом в номинации "Усыновление". Женщина воспитала троих родных детей, а из восьми приемных усыновила четверых. Почти все приемные дети - с особенностями развития. У дочери Ольги сложное заболевание - отсутствие чувствительности нижней части тела. Но Ольга благодаря массажу помогла дочери выпрямить ноги. Сегодня вся семья надеется, что девочка пойдет на поправку.

Напомним, что в 2018 году Акция "Благородство" посвящена 100-летему юбилею Самарской областной организации Союза журналистов России.