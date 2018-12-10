Снегопад в Самарской области побил рекорд 2013 года

10 Дек. 13:05 2018-12-10T13:05:23+03:00

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В Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Его зафиксировала метеостанция в Большой Глушице в воскресенье, 9 декабря. Тогда выпало 7,5 мм снега. Это на 1 мм больше, чем в 2013 году, когда был зарегистрирован предыдущий рекорд, сообщает Приволжское УГМС.

В ближайшие два дня – во вторник и среду – синоптики существенных осадков не ожидают. Будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью упадет до -7, -12 (во вторник) и -6, -11 (в среду). Днем -2, -7 (вторник) и -3, -8 (среда).

Местами небольшой снег пройдет в четверг, 13 декабря. Ночью -6, -11, днем -3, -8.