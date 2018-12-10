Облили жену водой и поджигали заправки: четыре самарца вымогали у предпринимателя 1 млн долларов

10 Дек. 13:49 2018-12-10T13:49:54+03:00

Злоумышленники избили бизнесмена, облили на улице его жену водой, подожгли стены административных зданий заправок и офиса потерпевшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В суде Красноглинского района Самары рассмотрят дело четыре местных жителей. Мужчины, которым от 24 до 43 лет, вымогали у предпринимателя 1 миллион долларов США, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

При этом злоумышленники давили на бизнесмена. Они избили предпринимателя, облили на улице его жену водой, подожгли стены административных зданий заправок и офиса потерпевшего. Кроме того, подозреваемые звонили на телефон бизнесмену и, угрожая, требовали деньги.

Полиции удалось выяснить личности злоумышленников. Всех подозреваемых задержали. Сейчас они ждут суда.