2018-12-10T13:49:54+03:00
Происшествия

Облили жену водой и поджигали заправки: четыре самарца вымогали у предпринимателя 1 млн долларов

Уголовное дело передали в суд
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Злоумышленники избили бизнесмена, облили на улице его жену водой, подожгли стены административных зданий заправок и офиса потерпевшегоЗлоумышленники избили бизнесмена, облили на улице его жену водой, подожгли стены административных зданий заправок и офиса потерпевшегоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В суде Красноглинского района Самары рассмотрят дело четыре местных жителей. Мужчины, которым от 24 до 43 лет, вымогали у предпринимателя 1 миллион долларов США, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

При этом злоумышленники давили на бизнесмена. Они избили предпринимателя, облили на улице его жену водой, подожгли стены административных зданий заправок и офиса потерпевшего. Кроме того, подозреваемые звонили на телефон бизнесмену и, угрожая, требовали деньги.

Полиции удалось выяснить личности злоумышленников. Всех подозреваемых задержали. Сейчас они ждут суда.

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