2018-12-10T14:26:25+03:00
Происшествия

В Самаре арестовали зампрокурора Промышленного района

Под стражей Олег Анищенко пробудет до 7 февраля
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Заместителя прокурора Промышленного района подозревают в получении взяткиЗаместителя прокурора Промышленного района подозревают в получении взяткиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре арестовали заместителя прокурора Промышленного района Олега Анищенко. Под стражей он пробудет до 7 февраля 2019 года. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» сообщили в суде Самарского района.

Напомним, заместителя прокурора Промышленного района подозревают в получении взятки. Ему передали 200 тысяч рублей за то, чтобы подозреваемому в незаконной игорной деятельности не изменяли статью на более тяжкую.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали двух заместителей прокуроров – Промышленного и Железнодорожного районов, а также их посредника.

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