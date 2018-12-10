2018-12-10T14:26:25+03:00
Происшествия

В Самаре арестовали зампрокурора Промышленного района

Под стражей Олег Анищенко пробудет до 7 февраля
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Заместителя прокурора Промышленного района подозревают в получении взяткиЗаместителя прокурора Промышленного района подозревают в получении взяткиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре арестовали заместителя прокурора Промышленного района Олега Анищенко. Под стражей он пробудет до 7 февраля 2019 года. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» сообщили в суде Самарского района.

Напомним, заместителя прокурора Промышленного района подозревают в получении взятки. Ему передали 200 тысяч рублей за то, чтобы подозреваемому в незаконной игорной деятельности не изменяли статью на более тяжкую.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали двух заместителей прокуроров – Промышленного и Железнодорожного районов, а также их посредника.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей