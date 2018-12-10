В Самаре арестовали зампрокурора Промышленного района
Под стражей Олег Анищенко пробудет до 7 февраля
Заместителя прокурора Промышленного района подозревают в получении взяткиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
В Самаре арестовали заместителя прокурора Промышленного района Олега Анищенко. Под стражей он пробудет до 7 февраля 2019 года. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» сообщили в суде Самарского района.
Напомним, заместителя прокурора Промышленного района подозревают в получении взятки. Ему передали 200 тысяч рублей за то, чтобы подозреваемому в незаконной игорной деятельности не изменяли статью на более тяжкую.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали двух заместителей прокуроров – Промышленного и Железнодорожного районов, а также их посредника.