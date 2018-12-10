«Крылья Советов» проведут сборы в Турции и ОАЭ

10 Дек. 15:09 2018-12-10T15:39:39+03:00

Теперь основная команда «КС» соберется только в следующем году – 12 января Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Всего во время зимнего перерыва команда планирует три сбора

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Футболисты, молодежка и тренерский штаб «Крыльев Советов» ушли в отпуск. Произошло это после матча на «Самара Арене» против «Ростова» в рамках 17 тура Российской премьер-лиги. Теперь основная команда «КС» соберется только в следующем году – 12 января, сообщает пресс-служба «Крыльев».

- Главная команда «Крыльев» вновь соберется уже в новом году в Москве 12 января. После медосмотра самарцы 14 января отправятся в ОАЭ на двухнедельный сбор. Второй и третий сбор «Крылья Советов» проведут в Турции. Они пройдут с 31 января по 13 февраля, а также с 17 февраля по 28 февраля, - рассказали в клубе.

Молодежка «Крыльев» первый сбор проведет в Самаре. Он пройдет 10-11 января. А потом отправится в Турцию на две недели.

Напомним, чемпионат России возобновится в марте, 3 марта «Крылья Советов» сыграют с «Локомотивом» в Москве.