«Крылья Советов» проведут сборы в Турции и ОАЭ
Футболисты, молодежка и тренерский штаб «Крыльев Советов» ушли в отпуск. Произошло это после матча на «Самара Арене» против «Ростова» в рамках 17 тура Российской премьер-лиги. Теперь основная команда «КС» соберется только в следующем году – 12 января, сообщает пресс-служба «Крыльев».
- Главная команда «Крыльев» вновь соберется уже в новом году в Москве 12 января. После медосмотра самарцы 14 января отправятся в ОАЭ на двухнедельный сбор. Второй и третий сбор «Крылья Советов» проведут в Турции. Они пройдут с 31 января по 13 февраля, а также с 17 февраля по 28 февраля, - рассказали в клубе.
Молодежка «Крыльев» первый сбор проведет в Самаре. Он пройдет 10-11 января. А потом отправится в Турцию на две недели.
Напомним, чемпионат России возобновится в марте, 3 марта «Крылья Советов» сыграют с «Локомотивом» в Москве.