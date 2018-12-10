Первый скоростной поезд из Самары в Казань отправится 14 декабря
На нем в столицу Татарстана поедут 200 человек
Время отправления – 20:26Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На железнодорожном вокзале в Самаре в пятницу, 14 декабря, пройдет запуск нового скоростного поезда №125, который будет ходить до Казани. В столицу Татарстана в конце рабочей недели отправятся 200 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
Составы сформируют из вагонов, построенных в последние годы. Время отправления – 20:26.
В честь торжественного отправления пассажиров для всех желающих на третьем этаже железнодорожного вокзала состоится праздничный концерт. Кроме того, там организуют фотозону.