2018-12-11T08:45:08+03:00
Общество

Скоростной поезд из Самары в Казань отправится 14 декабря

На нем в столицу Татарстана поедут 200 человек
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Время отправления – 20:26Время отправления – 20:26Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На железнодорожном вокзале в Самаре в пятницу, 14 декабря, пройдет запуск нового скоростного поезда №125, который будет ходить до Казани. В столицу Татарстана в конце рабочей недели отправятся 200 пассажиров, сообщает правительство Самарской области.

Составы сформируют из вагонов, построенных в последние годы. Время отправления – 20:26.

В честь торжественного отправления пассажиров для всех желающих на третьем этаже железнодорожного вокзала состоится праздничный концерт. Кроме того, там организуют фотозону.

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