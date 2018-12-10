За выходные с улиц Самары вывезли 3 000 тонны снега

10 Дек. 16:36 2018-12-10T16:36:06+03:00

Ночью город от снега чистили 150 машин и 119 рабочих, днем – 130 машин и 100 рабочих

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Самару ночью от снега чистили 150 машин и 119 рабочих. Днем, чтобы не создавать пробки, на улицы вышли 130 машин и 100 рабочий. Всего же за выходные из Самары вывезли около 3 000 тонн снега, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Кроме того, специалисты обрабатывали асфальт противогололедной смесью.

- Улично-дорожную сеть обрабатываем песко-соляной смесью, либо реагентом в соответствии с установленными нормами: от 40 до 60 граммов на квадратный метр. Обработка делается для того, «расплавить» снег, не дать образоваться наледи, которая провоцирует ДТП и рост травматизма у пешеходов, - рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Глава Самары Елена Лапушкина передала главе департамента, что горожане недовольны большим количеством реагентов на улицах. По ее словам, нужно делать упор на механическую уборку, а после использования реагентов надо быстро убирать растаявший снег.

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