2018-12-10T17:24:17+03:00
Общество

Без воды остались три дома: РКС-Самара займется ремонтом на бесхозном водопроводе

С утра трубу прорвало на пр.Кирова, затопило и улицу Стара Загора
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре прорвало трубу на пр. КироваВ Самаре прорвало трубу на пр. Кирова
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В Самаре произошла авария водопровода на пр. Кирова в районе дома №302. Потоки воды затопили двор, машины чуть ли не застревали посреди снежных завалов, а людям пришлось прыгать через лужи на остановке "Шестая поликлиника".

- На водопроводе произошел прорыв. Сети оказались бесхозными. Сейчас мы в рамках взятых на себя обязательств приступили к ремонтным работам. Три дома остались пока без холодной воды, наши специалисты будут искать возможность подключить их по резервной схеме. Работы точно продлятся до утра, - сообщили в РКС-Самара.

Такая ситуация могла возникнуть из-за того, что сети вовремя не передал на баланс застройщик. Возможно, он обанкротился. УК, которая занимается домами, не в курсе, кто должен их обслуживать. В дальнейшем сети заберут РКС-Самара, для этого необходимо оформить ряд документов, чтобы все правила были соблюдены. Для компании это не доход, а скорее большая ответственность и расходы на ремонт.

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