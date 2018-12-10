2018-12-10T19:19:13+03:00
Общество

В Самаре на дороги начнут сыпать меньше реагентов

На слишком большое количество химии на дорогах пожаловались жители города
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре усиленно убирают снегВ Самаре усиленно убирают снег
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В Самаре на дороги перестанут лить так много реагентов. Такую рекомендацию дала дорожным службам глава города Елена Лапушкина на совещании 10 декабря. Она напомнила, что горожане часто жалуются на слишком большое количество химии на дорогах. И часто её использование неоправданно.

- Необходимо пересмотреть подход к применению реагентов: в тех случаях, где это возможно, снижайте их количество, делайте упор на механическую уборку, - отметила Елена Лапушкина.

Как объяснили специалисты, использование реагентов необходимо, чтобы вовремя растопить снег, не дать образовать я ледяной короче. Однако глава горла потребовала в таком случае быстрее убирать с дорог талый снег.

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