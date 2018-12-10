Сказочный ледовый городок в Самаре в 2018 году создадут на набережной

10 Дек. 21:22 2018-12-11T09:18:44+03:00

Ледовые фигуры в этом году поселятся на набережной

Раньше творениями мастеров можно было полюбоваться на пл. Куйбышева

Изменить размер текста: A A

Волшебный ледовый городок в 2018 году появится в Самаре у подножия склона Славы на набережной Волги. Уже сейчас здесь, около бассейна ЦСК ВВС, работают мастера из Екатеринбурга. Неизвестно, почему ледовый городок переехал с площади Куйбышева, возможно, скульптурам там просто не хватило места, ведь сейчас на площади собираются поставить не одну елку, а целых пять.

- Скульптуры мы создаем изо льда, который привезли из Екатеринбурга - это 17 кубов материала. Погода отличная, работать нам понравилось, - приводит городская администрация слова художника из уральской столицы Павла Соловьева.

На набережной появятся традиционные новогодние герои - Дед Мороз, Снегурочка, персонажи народных сказок и, конечно же, символ наступающего года - свинья.

Также здесь будет работать ледовый каток, его уже сейчас заливают. Площадь катка - около 3500 кв.м.