2018-12-11T09:18:44+03:00
Общество

Сказочный ледовый городок в Самаре в 2018 году создадут на набережной

Раньше творениями мастеров можно было полюбоваться на пл. Куйбышева
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Ледовые фигуры в этом году поселятся на набережнойЛедовые фигуры в этом году поселятся на набережной
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Волшебный ледовый городок в 2018 году появится в Самаре у подножия склона Славы на набережной Волги. Уже сейчас здесь, около бассейна ЦСК ВВС, работают мастера из Екатеринбурга. Неизвестно, почему ледовый городок переехал с площади Куйбышева, возможно, скульптурам там просто не хватило места, ведь сейчас на площади собираются поставить не одну елку, а целых пять.

- Скульптуры мы создаем изо льда, который привезли из Екатеринбурга - это 17 кубов материала. Погода отличная, работать нам понравилось, - приводит городская администрация слова художника из уральской столицы Павла Соловьева.

На набережной появятся традиционные новогодние герои - Дед Мороз, Снегурочка, персонажи народных сказок и, конечно же, символ наступающего года - свинья.

Также здесь будет работать ледовый каток, его уже сейчас заливают. Площадь катка - около 3500 кв.м.

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