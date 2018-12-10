Сказочный ледовый городок в Самаре в 2018 году создадут на набережной

СЕГОДНЯ 21:22 2018-12-10T21:22:22+03:00

Ледовые фигуры в этом году поселятся на набережной

Раньше творениями мастеров можно было полюбоваться на пл. Куйбышева

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Волшебный ледовый городок в 2018 году появится в Самаре у подножия склона Славы, на набережной Волги. Уже сейчас здесь, около бассейна ЦСК ВВС работают мастера из Екатеринбурга. Неизвестно, почему ледовый городок переехал с площади Куйбышева - возможно, скульптурам там просто не хватило места, ведь сейчас там собираются поставить не одну елку, а целых пять.

- Скульптуры мы создаем изо льда, который привезли из Екатеринбурга - это 17 кубов материала. Погода отличная, работать анм понравилось, - приводит городская администрация слова художника из уральской столицы Павел Соловьев.

На набережной появятся традиционные новогодние герои - Дед Мороз Снегурочка, персонажи народных сказок и, конечно же, символ наступающего года - Свинья.

Также здесь будет работать ледовый каток, его уже сейчас заливают. Площадь катка - около 3500 кв.м.