Суд в Самаре оставил депутата Халиуллова под стражей до 20 января

11 Дек. 08:32 2018-12-11T08:32:06+03:00

Минахмет Халиуллов не согласен с доводами обвинения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минхамет Халиуллов, который мог подкупить главу Фонда капремонта, пытался обжаловать арест

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Самарский областной суд оставил без изменений арест депутата Промышленного района Минхамета Халиуллова. Мужчина пытался обжаловать решение суда, однако сделать это ему не удалось: областной суд оставил без изменений решение районного суда.

- Приговор решили оставить без изменений, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» в Самарском областном суде.

Напомним, депутату Минхамету Халиуллову вменяют передачу денег бывшему руководителю Фонда капитального ремонта региона Михаилу Архипову, который сейчас под следствием. Следователи считают, что Халиуллов представлял интересы ООО «Техстрой», директором которого является сын депутата.

Под арестом Халиуллов пробудет до 20 января.