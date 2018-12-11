2018-12-11T08:32:06+03:00
Происшествия

Суд в Самаре оставил депутата Халиуллова под стражей до 20 января

Минхамет Халиуллов, который мог подкупить главу Фонда капремонта, пытался обжаловать арест
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Минахмет Халиуллов не согласен с доводами обвиненияМинахмет Халиуллов не согласен с доводами обвиненияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарский областной суд оставил без изменений арест депутата Промышленного района Минхамета Халиуллова. Мужчина пытался обжаловать решение суда, однако сделать это ему не удалось: областной суд оставил без изменений решение районного суда.

- Приговор решили оставить без изменений, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» в Самарском областном суде.

Напомним, депутату Минхамету Халиуллову вменяют передачу денег бывшему руководителю Фонда капитального ремонта региона Михаилу Архипову, который сейчас под следствием. Следователи считают, что Халиуллов представлял интересы ООО «Техстрой», директором которого является сын депутата.

Под арестом Халиуллов пробудет до 20 января.

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