2018-12-11T09:22:50+03:00
Общество

Космонавт из Самары Олег Кононеко выйдет в открытый космос, чтобы найти корабль Тони Старка

В Роскосмосе в шутку предложили Marvel спасти Железного человека с помощью секретных технологий
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Железный человек - Тони Старк - застрял в космосе в новом фильме о МстителяхЖелезный человек - Тони Старк - застрял в космосе в новом фильме о МстителяхФото: скриншот видео
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В «Роскосмосе» удачно обыграли развернувшуюся после выхода тизера новых «Мстителей» фанатскую кампанию. В ролике фильма «Мстители. Фанал» супергерой Железный человек оказывается один в космосе на своем корабле. Тони Старк говорит, что еда и вода уже закончились, а кислорода осталось на десять часов.

Marvel на своей странице ВКонтакте опубликовала обращение к «Роскосмосу» с просьбой помочь спасти Железного человека.

В «Роскосмосе» согласились помочь. Там сообщили, что космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко выйдут в открытый космос, чтобы с помощью секретных разработок попробовать найти корабль Тони Старка и спасти супергероя.

- Завтра супергерои Сергей Прокопьев и Олег Кононенко выйдут в открытый космос, чтобы попробовать обнаружить корабль и спасти Тони при помощи наших секретных разработок. Только никому не рассказывайте, - говорится в сообщении «Роскосмоса».

Напомним, космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко выйдут в открытый космос сегодня, 11 декабря. Там они пробудут шесть часов. Однако это никак не связано с поисками супергероев – космонавты вскроют противометеоритную защиту «просверленного» корабля «Союз МС-09» и осмотрят повреждения.

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