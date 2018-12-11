2018-12-11T09:29:54+03:00
Общество

В Самаре будут судить вандала, который осквернил «Дом Егорова»

25-летний самарец написал что-то на входной двери
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Из-за этого областное отделение «Союза кинематографистов РФ» понесла ущерб 9 587 рублейИз-за этого областное отделение «Союза кинематографистов РФ» понесла ущерб 9 587 рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарский районный суд рассмотрит дело 25-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют по части 2 статьи 167 УК РФ «Осквернение здания, вандализм». Следствие считает, что злоумышленник осквернил «Дом Егорова» на улице Куйбышева, 76 в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

25-летний самарец, говорится в сообщении, сделал надписи на входной двери здания, а потом скрылся с места происшествия. Из-за этого областное отделение «Союза кинематографистов РФ» понесла ущерб 9 587 рублей.

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