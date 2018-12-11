2018-12-11T09:40:29+03:00
Спорт

«Самара» проиграла «Востоку-65» в матче лидеров баскетбольной Суперлиги

Матч закончился со счетом 72:73
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: БК «Самара»Фото: БК «Самара»
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В Самаре в рамках регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги в понедельник, 10 декабря, встречались два лидера турнира – местный одноименный клуб и «Восток-65» из Южно-Сахалинска. Встреча закончилась победой гостей 73:72.

Матч получится под стать вывеске. За 41 секунду до сирены боевой встречи на табло горели 70:70. Однако «Восток» оказался более удачливым и вырвал победу.

- Мы сами упустили преимущество в 12 очков, позволили гостям вернуться в игру. И, конечно, в последнем эпизоде сыграли неправильно, поэтому и проиграли. Сахалинцам чуть больше повезло. Наверное, это был лучший матч в сезоне по напряжению, но не по качеству игры, - подытожил главный тренер «Самары» Игорь Грачев. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Следующий матч волжане проведут дома. В четверг, 13 декабря, «Самара» примет действующего чемпиона Суперлиги «Спартак-Приморье».

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