2018-12-11T10:36:41+03:00
Общество

«АКОМ» получил премию «Коммерсант года»

6 декабря в Самаре состоялась традиционная церемония вручения премии «Коммерсант года-2018»
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Компания «АКОМ» получила премию «Коммерсант года»Компания «АКОМ» получила премию «Коммерсант года»
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Награждение прошло в рамках областного форума "Бизнес и власть: векторы взаимодействия в рамках стратегии лидерства", в работе которого принял участие губернатор Д.И.Азаров.

Престижная премия «Коммерсант года» учреждена издательским домом "Коммерсантъ» в 2010 году и ежегодно вручается по решению редакционного совета за выдающиеся результаты в развитии бизнеса, значимый вклад в экономику региона. Компания «АКОМ» стала победителем в номинации "Экспорт".Диплом и специальная статуэтка были торжественно вручены Президенту компании Н.М.Игнатьеву.

«АКОМ» – основной российский экспортер стартерных аккумуляторов, обеспечивающий 70% экспорта в отрасли. Компания более 10 лет осуществляет поставки на экспорт, сотрудничает с 20 партнерами из 13 государств, включая все страны СНГ, а также Сербию и Грецию. Высокое качество при доступной цене позволяет продукции «АКОМ» успешно конкурировать с зарубежными аналогами. В перспективных планах компании − расширение поставок в Европу, в качестве приоритетных направлений рассматриваются Италия, Польша, Литва, Румыния, Болгария.

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