2018-12-11T10:52:54+03:00
Общество

Власти Самары разбираются, как часть парка 60-летия Советской власти перешла в частные руки

В мэрии обещают сохранить парк и не дать его застроить
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: департамент информационной политики Самарской областиФото: департамент информационной политики Самарской области
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В Самаре прошло оперативное совещание, на котором обсудили ситуацию вокруг парка 60-летия Советской власти. Там прозвучало, что большую часть парка планируют сохранить.

- Из общей площади территории в 172 га 25 находятся в частной собственности. Остальная имеет статус земли, государственной собственность на которую не разграничена. Компания «Стройресурс» проведет планировку всей территории 172 га, при этом парк, занимающий большую ее часть, будет сохранен, - уверяют в департаменте информационной политики Самарской области, ссылаясь на главу Самары Елену Лапушкину

По мнению властей, постановка на кадастровый учет защитит парк от частных посягательств.

При этом мэрия сейчас разбирается, как часть парка передали в частные руки. Губернатор региона Дмитрий Азаров поручил поднять всю документацию по площадке и провести отдельное совещание с участием министерств области и городских департаментов.

Помимо этого мэр Самары Елена Лапушкина встретится с руководством «Стройресурса» и обсудит перспективы по развитию парка.

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