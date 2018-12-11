"Киа" разворотило после ДТП с "Ниссаном" на встречке в Тольятти, пострадали 4 человека

СЕГОДНЯ 10:56 2018-12-11T10:56:52+03:00

От машины практически ничего не осталось Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 11 декабря, в Тольятти произошло страшное ДТП. Примерно 7-40 на Борковской столкнулись "Ниссан Ноте" и "Киа Спектра".

- 47-летний водитель "Ниссана" двигался по Борковской в сторону Южного шоссе. В районе дома № 43 по Борковской он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Киа Спектра" под управлением 34-летнего водителя, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. В результате аварии пострадали 4 человека. Это и не удивительно, учитывая, что "Киа" практически снесло крышу.

На месте работали полицейскиеФото: ГУ МВД России по Самарской области

На месте происшествия работали полицейские и медики. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение, а виновного привлекут к ответственности.