2018-12-11T10:56:52+03:00
Происшествия

"Киа" разворотило после ДТП с "Ниссаном" на встречке в Тольятти, пострадали 4 человека

По факту происшествия проводится проверка
Михаил ГОРЮНОВ
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От машины практически ничего не осталосьОт машины практически ничего не осталосьФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сегодня утром, 11 декабря, в Тольятти произошло страшное ДТП. Примерно 7-40 на Борковской столкнулись "Ниссан Ноте" и "Киа Спектра".

- 47-летний водитель "Ниссана" двигался по Борковской в сторону Южного шоссе. В районе дома № 43 по Борковской он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Киа Спектра" под управлением 34-летнего водителя, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. В результате аварии пострадали 4 человека. Это и не удивительно, учитывая, что "Киа" практически снесло крышу.

На месте работали полицейские Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На месте работали полицейскиеФото: ГУ МВД России по Самарской области

На месте происшествия работали полицейские и медики. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение, а виновного привлекут к ответственности.

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