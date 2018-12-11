2018-12-11T11:19:34+03:00
Общество

14 декабря в Самарской области выйдет уникальный номер «Комсомольской правды» со статьей Александра Солженицына

Газету с репринтом статьи «Как обустроить Россию» спрашивайте во всех киосках региона
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Статья «Как нам обустроить Россию» - послание нам из другого века, из другой страныСтатья «Как нам обустроить Россию» - послание нам из другого века, из другой страны
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14 декабря в честь столетия писателя и публициста, нобелевского лауреата Александра Солженицына (которое отмечают 11 декабря) газета «Комсомольская правда» в Самарской области повторит издание его знаменитой статьи «Как обустроить Россию».

- Мы напечатали ее в «КП» в сентябре 1990-го. До крушения СССР оставалось больше года. Но Солженицын уже уверенно предсказал и распад Советской Империи, и раздрай национальных республик, и дальнейшие русские катастрофы. И предложил пути - как из этой разрухи выйти, - рассказали в столичной редакции «КП».

Статья «Как нам обустроить Россию» - послание нам из другого века, из другой страны. Однако она читается так, будто это происходит сейчас. Многие советы писателя, которые он дал 28 лет назад и которые остались не услышанными, сегодня кажутся пронзительно современными.

Как «Комсомолка», в девяностые еще печатный орган ЦК ВЛКСМ, опубликовала эту брошюру главного диссидента СССР, как рукопись переправили нам из США, где жил тогда Солженицын - отдельная история. Мы о ней тоже расскажем. Но главное - вы почувствуете нерв и надрыв той эпохи. А уж какие выводы из статьи делать - решать вам.

Спрашивайте «Комсомолку» с брошюрой Солженицына в пятницу, 14 декабря, во всех киосках Самарской области.

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