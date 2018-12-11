2018-12-11T11:30:51+03:00
Общество

"Я видела дьявола": Леонид Каневский рассказал о маньяке, который терроризировал самарских сельчанок

Очередной выпуск популярной программы "Следствие вели..." снова посвящен нашему региону
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Леонид Каневский снова рассказывает о преступности в Самарской областиЛеонид Каневский снова рассказывает о преступности в Самарской областиФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

На днях на телеканале НТВ вышел новый выпуск программы "Следствие вели..." с Леонидом Каневский. Популярный ведущий и его съемочная группа снова отправились в Самарскую область. В серии под названием "Я видела дьявола" они рассказали о маньяке, который терроризировал село Большая Глушица и Тамбовка.

- 1966 год, Куйбышевская область. Село Большие Глушицы терроризирует невероятно наглый серийный преступник. Он подкарауливает женщин и девушек в общественной бане, на улице и даже в собственных домах. Усиленные патрули, засады и облавы успеха не приносят. Но однажды жертве удается выбить насильнику зуб. У следствия появляется шанс вычислить преступника..., - описывают создатели передачи в анонсе.

Согласно сюжету, злодей орудовал ножом и молотком. Жертвами его становились исключительно женщины. "Комсомольская правда - Самара" уже рассказывала об этом преступнике в одном из материалов, посвященных столетию уголовного розыска. Участие в поимке насильника принимал герой нашего спецпроекта Георгий Князькин.

Напомним, что совсем недавно Каневский уже снимал передачу про Самару. Там рассказывали про несчастную историю любви.

"Следствие вели...": "Я видела дьявола".1966 год, Куйбышевская область. Село Большие Глушицы терроризирует невероятно наглый серийный преступник. Он подкарауливает женщин и девушек в общественной бане, на улице и даже в собственных домах. Усиленные патрули, засады и облавы успеха не приносят. Но однажды жертве удается выбить насильнику зуб. У следствия появляется шанс вычислить преступника... Все выпуски программы "Следствие вели..." - в одном плейлисте: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSgy-gJ-dkS8lIPoESTQKxJAYz7bUSO5h http://www.ntv.ru/video/click1674043/?catid=4&vcid=1674043&vcver=0

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей