"Я видела дьявола": Леонид Каневский рассказал о маньяке, который терроризировал самарских сельчанок
На днях на телеканале НТВ вышел новый выпуск программы "Следствие вели..." с Леонидом Каневский. Популярный ведущий и его съемочная группа снова отправились в Самарскую область. В серии под названием "Я видела дьявола" они рассказали о маньяке, который терроризировал село Большая Глушица и Тамбовка.
- 1966 год, Куйбышевская область. Село Большие Глушицы терроризирует невероятно наглый серийный преступник. Он подкарауливает женщин и девушек в общественной бане, на улице и даже в собственных домах. Усиленные патрули, засады и облавы успеха не приносят. Но однажды жертве удается выбить насильнику зуб. У следствия появляется шанс вычислить преступника..., - описывают создатели передачи в анонсе.
Согласно сюжету, злодей орудовал ножом и молотком. Жертвами его становились исключительно женщины. "Комсомольская правда - Самара" уже рассказывала об этом преступнике в одном из материалов, посвященных столетию уголовного розыска. Участие в поимке насильника принимал герой нашего спецпроекта Георгий Князькин.
Напомним, что совсем недавно Каневский уже снимал передачу про Самару. Там рассказывали про несчастную историю любви.
"Следствие вели...": "Я видела дьявола".1966 год, Куйбышевская область. Село Большие Глушицы терроризирует невероятно наглый серийный преступник. Он подкарауливает женщин и девушек в общественной бане, на улице и даже в собственных домах. Усиленные патрули, засады и облавы успеха не приносят. Но однажды жертве удается выбить насильнику зуб. У следствия появляется шанс вычислить преступника... Все выпуски программы "Следствие вели..." - в одном плейлисте: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSgy-gJ-dkS8lIPoESTQKxJAYz7bUSO5h http://www.ntv.ru/video/click1674043/?catid=4&vcid=1674043&vcver=0