"Я видела дьявола": Леонид Каневский рассказал о маньяке, который терроризировал самарских сельчанок

11 Дек. 11:30 2018-12-11T11:30:51+03:00

Леонид Каневский снова рассказывает о преступности в Самарской области Фото: скрин с видео

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На днях на телеканале НТВ вышел новый выпуск программы "Следствие вели..." с Леонидом Каневский. Популярный ведущий и его съемочная группа снова отправились в Самарскую область. В серии под названием "Я видела дьявола" они рассказали о маньяке, который терроризировал село Большая Глушица и Тамбовка.

- 1966 год, Куйбышевская область. Село Большие Глушицы терроризирует невероятно наглый серийный преступник. Он подкарауливает женщин и девушек в общественной бане, на улице и даже в собственных домах. Усиленные патрули, засады и облавы успеха не приносят. Но однажды жертве удается выбить насильнику зуб. У следствия появляется шанс вычислить преступника..., - описывают создатели передачи в анонсе.

Согласно сюжету, злодей орудовал ножом и молотком. Жертвами его становились исключительно женщины. "Комсомольская правда - Самара" уже рассказывала об этом преступнике в одном из материалов, посвященных столетию уголовного розыска. Участие в поимке насильника принимал герой нашего спецпроекта Георгий Князькин.

Напомним, что совсем недавно Каневский уже снимал передачу про Самару. Там рассказывали про несчастную историю любви.