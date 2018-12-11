2018-12-11T11:35:23+03:00
Общество

В областной столице планируют возродить кинотеатр «Самара»

Он откроется в ТЦ, который построили на месте кинотеатра
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Откроется кинотеатр «Самара» в январе следующего годаОткроется кинотеатр «Самара» в январе следующего годаФото: Архив "КП"
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В региональной столице планируют возродить кинотеатр «Самара». Он откроется на прежнем месте – пересечении улиц Стара-Загора и Димитрова, в торговом центре «Грин Парк». Информация об этом опубликована в группе кинотеатра в соцсети.

Откроется кинотеатр «Самара» в январе следующего года. Там будет шесть залов по 50 мест. Обещают серебристые экраны, звук dolby digital и итальянские кресла.

Напомним, кинотеатр «Самара» построили еще в советское время на пересечении улиц Димитрова и Стара-Загора. В 2008 году он прекратил свое существование. Позже там располагались торговые ряды, а сейчас на месте здания кинотеатра построили торговый центр.

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