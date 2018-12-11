2018-12-11T11:54:05+03:00
Происшествия

В Самаре задержали трех проституток и сутенера

Их повязали в бане в Кировском районе
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Дело задержанных девушек легкого поведения рассмотрит судДело задержанных девушек легкого поведения рассмотрит судФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В Самаре полиция задержали трех девушек, которых подозревают в занятии проституцией, и мужчину, который может быть их сутенером. Одна из задержанных приехала в город из соседней республики, вторая – уроженка соседней области, третья – местная жительница. Девушек и мужчину задержали в бане в Кировском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В Самаре задержали проституток.

- В отношении девушек легкого поведения были составлены административные протоколы по статье 6.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Занятие проституцией». Протоколы направлены в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении.

В отношении предполагаемого сутенера собрали материал проверки, после которой правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела по статье «Организация занятия проституцией». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новокуйбышевске автоледи на «Сандеро» столкнулась на встречке с «двенадцатой»
В Тольятти открылись 28 елочных базаров
Главный тренер «Новы» Константин Брянский покинул команду
АВТОВАЗ отзывает более 40 тысяч машин Lada Vesta
Дмитрий Головин сыграл 100-й матч за «Самару»
В Куйбышевском районе Самары 60 многоэтажек остались без воды
Телеканал Деда Мороза и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» создадут новогоднее настроение
В Тольятти 18-летний парень без прав устроил гонки с машинами ГИБДД
Россельхозбанк запустил новый сберегательный продукт «Накопительный счет»
Самарец выбросил мужчину из окна дома
Самарский космонавт Олег Кононенко проведет в открытом космосе шесть часов
Самарцы, пострадавшие на производстве, получили новые автомобили
«Билайн» в Самаре стал лучшим по качеству обслуживания среди мобильных ритейлеров
В областной столице планируют возродить кинотеатр «Самара»
"Я видела дьявола": Леонид Каневский рассказал о маньяке, который терроризировал самарских сельчанок
14 декабря в Самарской области выйдет уникальный номер «Комсомольской правды» со статьей Александра Солженицына
"Киа" разворотило после ДТП с "Ниссаном" на встречке в Тольятти, пострадали 4 человека
Власти Самары разбираются, как часть парка 60-летия Советской власти перешла в частные руки
«АКОМ» получил премию «Коммерсант года»
В Самаре водитель «Вольво» сбил девушку