В Самаре задержали трех проституток и сутенера
В Самаре полиция задержали трех девушек, которых подозревают в занятии проституцией, и мужчину, который может быть их сутенером. Одна из задержанных приехала в город из соседней республики, вторая – уроженка соседней области, третья – местная жительница. Девушек и мужчину задержали в бане в Кировском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В Самаре задержали проституток.
- В отношении девушек легкого поведения были составлены административные протоколы по статье 6.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Занятие проституцией». Протоколы направлены в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении.
В отношении предполагаемого сутенера собрали материал проверки, после которой правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела по статье «Организация занятия проституцией». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.