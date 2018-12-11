В Самаре задержали трех проституток и сутенера

11 Дек. 11:52 2018-12-11T11:54:05+03:00

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В Самаре полиция задержали трех девушек, которых подозревают в занятии проституцией, и мужчину, который может быть их сутенером. Одна из задержанных приехала в город из соседней республики, вторая – уроженка соседней области, третья – местная жительница. Девушек и мужчину задержали в бане в Кировском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/681699" frameborder="0"></iframe> В Самаре задержали проституток.

- В отношении девушек легкого поведения были составлены административные протоколы по статье 6.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Занятие проституцией». Протоколы направлены в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении.

В отношении предполагаемого сутенера собрали материал проверки, после которой правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела по статье «Организация занятия проституцией». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.