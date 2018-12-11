2018-12-11T13:21:41+03:00
Умные вещи

«Билайн» в Самаре стал лучшим по качеству обслуживания среди мобильных ритейлеров

В Самарской области компания открыла около 20 новых салонов в 2018 году
Кирилл КАРИМОВ
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По результатам первого в России глобального исследования качества обслуживания в мобильных салонах лучшей признана розничная сеть «Билайн». Независимую экспертизу провело информационно-аналитическое агентство TelecomDaily в сентябре-октябре 2018 года.

В ходе исследования 100 специально подготовленных тайных покупателей протестировали розницу крупнейших федеральных мобильных ритейлеров - «Билайна», «МегаФона», МТС, Tele2, «Связного», а также некоторые региональные сети в 16 городах России, включая Самару.

Тайные покупатели посетили 653 торговые точки, расположенные в местах с максимальной проходимостью. По результатам визитов они заполнили анкеты, составленные на основании научной методологии SERVQUAL, которая широко применяется для оценки качества сервиса и базируется на определении удовлетворенности потребителей по пяти основным критериям («Материальность», «Надежность», «Отзывчивость», «Убежденность», «Сочувствие»). Все проверки сопровождались аудиозаписью и фотографиями.

Работа каждого салона оценивалась по 22 показателям, в частности, удобство расположения магазина, его ассортимент, доступ к товару, скорость обслуживания, культура общения, внешний вид сотрудника, знание им тарифов и готовность дать профессиональную консультацию, а также другие критерии. На основе 22 коэффициентов был рассчитан Глобальный коэффициент качества услуги. В результате в Самаре наибольший показатель качества (89,6%) оказался у розничной сети «Билайн».

В этом году «Билайн» удвоил число собственных магазинов в России. В Самарской области компания открыла около 20 новых салонов в двенадцати городах региона. В Самаре количество магазинов увеличилось на 30%.

Новые магазины открывались с применением аналитики Big Data для выбора наиболее эффективных локаций, а график работы салонов и сотрудников формировался с помощью интеллектуальной системы так, чтобы клиенту не нужно было стоять очередях. Кроме того, оператор обеспечил присутствие на прилавках самых популярных смартфонов и провел рекордное количество акций на девайсы.

Для быстрого выбора клиентом нужной модели консультанты «Билайн» используют специальное приложение MyBeeStore на своем смартфоне или планшете, и теперь места продавцов «не привязаны» к стационарному компьютеру, что позволяет повысить скорость и качество обслуживания. Салоны «Билайн» становятся ближе к клиентам во всех смыслах: совместно с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» был запущен проект «Островки безопасности», и в магазин «Билайн» теперь может обратиться за помощью потерявшийся ребенок или страдающий потерей памяти пожилой человек.

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